Memur maaşlarına ne kadar zam olacak?

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zammında gözler ocak ayında. Memur ve emeklisine verilecek enflasyon farkı ocakta netlik kazanacak. Böylece toplam zam oranı belli olacak.

Peki bu süreç belirlenirken neler dikkate alınacak? AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin merak edilenleri cevapladı.

- Türkiye'de 3 statüde emeklimiz var. Memur, SSK işçi ve Bağ-kur esnaf emeklileri diye 3 kategori var. Burada memur emeklilerin maaşı toplu sözleşme kapsamında yapılıyor. Toplu sözleşmede de 6 aylık zam dilimleri haricinde bir de enflasyon farkı dahil ediliyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaş artışları mevzuata göre son 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında oluyor.

REFAH PAYININ EKLENMESİ DE İHTİMALLER ARASINDA

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklisinin alacağı zamda iki aylık enflasyon farkı netleşti. Yüzde 29,58'lik zam oranı kesinleşti. Zengin, memur ve memur emeklileri için öngörülen zam oranıyla ilgili şöyle konuştu:

- OVP enflasyon hedeflemesine göre baktığımızda son 6 aylık enflasyonun yüzde 37,76 olmasının bekliyoruz. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur ve emeklileri yaklaşık olarak yüzde 49,46 oranında yani yüzde 50'ye yakın artış öngörülüyor. SSK ve Bağ-kur'lulara yüzde 37,76 artış onlar için yasal olarak öngörülüyor.

Ocakta zam oranlarına ilave artış ya da refah payı eklenmesi de seçenekler arasında. Zammın netleşmesi için son 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.