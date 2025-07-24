Memur-Sen açıkladı: Memurların maaş zammı talepleri belli oldu!

Memur-Sen Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. Toplu sözleşme süreci, yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin maaş ve sosyal haklarını doğrudan ilgilendiriyor.

2026 İÇİN REFAH PAYI VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ

Dünya Gazetesi’ne göre, Memur-Sen’in 2026 yılı için sunduğu zam teklifi şu şekilde:

10 bin TL taban aylık zammı

Yüzde 10 refah payı

İlk 6 ay için yüzde 25 oransal zam

İkinci 6 ay için yüzde 20 oransal zam

Bu taleplerin hayata geçmesi durumunda 2026 yılı toplam zam oranı yüzde 88 olacak.

2027 İÇİN KADEMELİ ZAM ÖNERİSİ

2027 yılı için sunulan teklif ise şu maddeleri içeriyor:

7 bin 500 TL taban aylık zammı

İlk 6 ay için yüzde 20 zam

İkinci 6 ay için yüzde 15 zam

Bu talepler doğrultusunda 2027 yılı toplam zam talebi yüzde 47 olarak belirlendi.