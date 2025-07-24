Son dakika: Deprem mi oldu?

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 24 Temmuz 2025 saat 10:56'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 6.73 km derinlikte kaydedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Son dakika: Deprem mi oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın verilerine göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10:56:33’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin derinliği 6.73 kilometre, koordinatları ise enlem 35.51056 N ve boylam 23.27139 E olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü Akdeniz açıkları olarak kayıtlara geçerken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

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