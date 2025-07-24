Son dakika: Deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın verilerine göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10:56:33’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin derinliği 6.73 kilometre, koordinatları ise enlem 35.51056 N ve boylam 23.27139 E olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü Akdeniz açıkları olarak kayıtlara geçerken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.