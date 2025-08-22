Memur zammında kritik gelişme! Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu

Kamu işveren tarafı, memur zammı için hakem heyetine başvurdu. Heyetin vereceği karar, milyonlarca memur ve emeklinin 2026-2027 yıllarındaki mali haklarını belirleyecek.

Memur zammı pazarlıklarında yeni bir gelişme yaşandı. Kamu işveren tarafı, görüşmelerde uzlaşma sağlanamamasının ardından dosyayı Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne taşıdı.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine kamu işveren tarafı, sürecin Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne taşınmasına karar verdi.

Hakem heyetinin vereceği karar, memurların 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek. Heyetin kararı kesin olacak ve taraflar için bağlayıcılık taşıyacak.

