Bakan Yumaklı’dan duyurdu: “Tarımsal üretimde ezberleri bozacağız”

Tesis incelemesi sırasında konuşan Bakan Yumaklı, sertifikalı tohum üretiminin önemine dikkat çekerek, “Eğer verimli ve kaliteli bir ürün istiyorsak mutlaka sertifikalı tohum kullanmamız gerekir. Bu yolda çok büyük mesafeler katedilmiş. Benim memleketimin üreticisi, çiftçisi, aradaki farkı görmüş ve bunu sahiplenmiş” ifadelerini kullandı.

Yumaklı, saatte 5 tonluk sertifikalı tohumluğun elenmesinin mümkün olacağını belirterek, üretimde verimliliğin ve kalitenin artmasının hedeflendiğini söyledi.

“KAYITLI ÜRETİM ÇOK KIYMETLİ”

Tarımsal üretimin kayıtlı yapılmasının önemine de değinen Bakan Yumaklı, “Bunun kayıtlı olması bizim için son derece kıymetli ki analizlerimizi doğru yapalım, desteklerimizi, teşviklerimizi, yönlendirmelerimizi buna göre yapalım” dedi.

Yumaklı, tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu tesis için cesaretinden, gayretinden, hiçbir zaman için vazgeçmemesinden dolayı Ziraat Odamıza ve değerli başkanına teşekkür ediyorum. Bu tesisin faaliyete geçmesi için DOKAP’a, İl Özel İdaremize, değerli valimize, belediye başkanımıza, değerli vekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.