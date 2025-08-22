Bakan Yumaklı’dan duyurdu: “Tarımsal üretimde ezberleri bozacağız”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum’daki temasları kapsamında Ziraat Odası Hububat Eleme Tesisi’ni ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yumaklı’dan duyurdu: “Tarımsal üretimde ezberleri bozacağız”
Yayınlanma:

Tesis incelemesi sırasında konuşan Bakan Yumaklı, sertifikalı tohum üretiminin önemine dikkat çekerek, “Eğer verimli ve kaliteli bir ürün istiyorsak mutlaka sertifikalı tohum kullanmamız gerekir. Bu yolda çok büyük mesafeler katedilmiş. Benim memleketimin üreticisi, çiftçisi, aradaki farkı görmüş ve bunu sahiplenmiş” ifadelerini kullandı.

Yumaklı, saatte 5 tonluk sertifikalı tohumluğun elenmesinin mümkün olacağını belirterek, üretimde verimliliğin ve kalitenin artmasının hedeflendiğini söyledi.

“KAYITLI ÜRETİM ÇOK KIYMETLİ”

Tarımsal üretimin kayıtlı yapılmasının önemine de değinen Bakan Yumaklı, “Bunun kayıtlı olması bizim için son derece kıymetli ki analizlerimizi doğru yapalım, desteklerimizi, teşviklerimizi, yönlendirmelerimizi buna göre yapalım” dedi.

Yumaklı, tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu tesis için cesaretinden, gayretinden, hiçbir zaman için vazgeçmemesinden dolayı Ziraat Odamıza ve değerli başkanına teşekkür ediyorum. Bu tesisin faaliyete geçmesi için DOKAP’a, İl Özel İdaremize, değerli valimize, belediye başkanımıza, değerli vekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“O gün sustum, artık susmayacağım” Ünlü oyuncuya taciz suçlaması“O gün sustum, artık susmayacağım” Ünlü oyuncuya taciz suçlamasıGündem
Borsada 7 şirketten temettü kararı: Yatırımcı hayal kırıklığı yaşadıBorsada 7 şirketten temettü kararı: Yatırımcı hayal kırıklığı yaşadıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ibrahim yumaklı Tarım ve Orman Bakanı
Günün Manşetleri
Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu
“Tarımsal üretimde ezberleri bozacağız”
AFAD başkanı Pehlivan açıkladı
Beyoğlu Belediyesi’nde Başkanvekili seçildi
İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu!
Maduro’dan ABD’ye meydan okuma
Hastanelerde yeni dönem başlıyor
İBB Soruşturmasında ikinci para sayma vakası!
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Han Yunus ve Refah’ta İsrail birlikleri vuruldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 41 ile aşırı sıcak uyarısı! Meteoroloji’den 41 ile aşırı sıcak uyarısı!
İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor! İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor!
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?