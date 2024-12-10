Memurlar için önemli karar: 4.3 milyon memur bu eğitimi alacak

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı işbirliği sonucu 4,3 milyon memur "finansal okuryazarlık" eğitimi alacak.

Sude İnak Sude İnak
Memurlar için önemli karar: 4.3 milyon memur bu eğitimi alacak
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Sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte finansal okuryazarlık, bireyler için bir gereklilik haline geldi. Tasarrufların etkin yönetilmesi ve risklerden korunması amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bireylerin finansal farkındalığını artırmak ve karmaşık finansal ürünleri doğru kullanmalarını sağlamak amacıyla Finansal Okuryazarlık Platformunu uygulamaya aldı. Platform, aynı zamanda finansal piyasaların sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Platformda, "bankacılık", "borsa", "bütçe", "kredi", "kripto varlıklar" ve "yatırım" gibi 6 ana kategoride toplam 55 eğitim videosu ücretsiz olarak sunuluyor. e-Devlet üzerinden üye olan kullanıcılar, tamamladıkları eğitimlerle 1. düzeyden 3. düzeye kadar finansal okuryazarlık katılım sertifikası alma imkanına sahip.

22 Mayıs'ta erişime açılan platform, şimdiden 1,3 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. 

8 KAMU KURUMUYLA PROTOKOL

SPK, platformun yanı sıra bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imzaladı ve hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık ve eğitici eğitimleri vermeye başladı.

Şu ana kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Savunma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile protokol imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplu ve özel duyurularla yaklaşık 60 bin personelinin platforma giriş yapmasını sağladı. 404 organize sanayi bölgeleri aracılığıyla 67 bin firmayla iletişime geçildi. İŞKUR tarafından özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına geçişini sağlamak üzere hayata geçirilen İş Gücü Uyum Programları (İUP) ile finansal okuryazarlık eğitimi zorunlu oldu. Bu kapsamda İUP'lardan yararlanan yaklaşık 100 bin kişi finansal okuryazarlık eğitimi aldı.

TOBB tarafından hedef kitlelere yönelik çalışma grubu oluşturulurken oda ve borsalar, sektör meclisleri, girişimci kurulları, sigortacılık, KOBİ, iştirakler ve insan kaynakları grupları aracılığıyla yaklaşık 2 milyon üye firmaya e-postayla duyuru iletildi.

ASKERLERDEN KADINLARA KADAR

Her kademedeki askere uzaktan finans eğitimi verilirken "Ticaretin Kadınları Buluşması" etkinliği kapsamında 4 ilde yüz yüze 400 kadın ve KAGİDER Pusula aracılığıyla 5 bin 600 kadın girişimci finansal okuryazarlık platformuna yönlendirildi.

İkili işbirliklerine ilave olarak "Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği" kapsamında Kayseri, Adana ve Konya'da valilik, yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu ile protokol imzalamak üzere ön görüşmeler devam ediyor.

Finansal Okuryazarlık Platformu internet sitesine "Katılım Finans"ın eklenmesi ve içerik üretimi konusunda ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile değerlendirmeler sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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