Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi, dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan “Piyasa Katılımcıları Anketi”nin Ekim 2025 sonuçları açıklandı.

Ankete göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki ankette yüzde 29,86 iken bu dönemde yüzde 31,77’ye yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki dönemde yüzde 22,25 iken bu ankette yüzde 23,26, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 16,78’den yüzde 17,36’ya çıktı.

ENFLASYONDA EN YÜKSEK OLASILIK YÜZDE 22-24 ARALIĞI

Anketin detaylarına göre, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde, TÜFE’nin:

%22,00 – %24,99 aralığında artış göstermesi %50,32 olasılıkla,

%19,00 – %21,99 aralığında artması %22,07 olasılıkla,

%25,00 – %27,99 aralığında gerçekleşmesi ise %19,54 olasılıkla öngörüldü.

Nokta tahminlere göre, katılımcıların %60,32’si enflasyonun %22 – 24,99 aralığında olacağını tahmin ediyor.

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin tahminlerinde ise TÜFE’nin:

%16,00 – %18,99 aralığında artacağı %39,74,

%13,00 – %15,99 aralığında gerçekleşeceği %19,52,

%19,00 – %21,99 aralığında olacağı %18,04 olasılıkla öngörüldü.

Aynı dönemde nokta tahminlerde, katılımcıların %43,86’sı enflasyonun %16 – 18,99 aralığında seyredeceğini belirtti.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 39

Katılımcıların Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde %40,48 iken bu dönem %39,15 olarak açıklandı.

Ayrıca, Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi de %39,00 seviyesinde gerçekleşti.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 43,85 TL iken bu ay 43,56 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 48,96 TL’den 49,75 TL’ye yükseldi.

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde %3,2 iken bu ankette %3,3 olarak kaydedildi. 2026 yılı için büyüme tahmini de %3,7’den %3,8’e yükseldi.