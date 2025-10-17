Market ortasında 5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti: İfadesi ortaya çıktı

Eskişehir’de bir markette 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen baba gözaltına alındı. “Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım” diyen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’in Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’ndeki bir markette yaşanan olay, hem kentte hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 49 yaşındaki C.E. isimli şahsın alışveriş sırasında 5 yaşındaki oğlunu tekmelediği görüldü.

Olayın ardından harekete geçen Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, C.E.’yi kısa sürede gözaltına aldı.

“ANİ SİNİR PATLAMASIYLA VURDUM, PİŞMANIM”

Şüpheli baba C.E., emniyetteki ifadesinde olayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım.”

Olayın ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girerek aile hakkında sosyal inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir
