Alerji mi, nezle mi, grip mi? Uzman uyardı: “Benzer belirtiler sizi yanıltmasın”

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Çocuk Alerjisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mahir İğde, alerji, nezle ve gribin sıkça birbirine karıştırıldığını belirterek, bu üç rahatsızlığın benzer semptomlar göstermesine rağmen farklı nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamada, üst solunum yolu hastalıkları arasında yer alan alerjik rinit, soğuk algınlığı ve grip (influenza) gibi hastalıkların, benzer klinik belirtiler nedeniyle sıkça karıştırıldığı belirtildi.

Uzmanlara göre, doğru tanı konulmaması gereksiz ilaç kullanımına, dolayısıyla komplikasyon riskinin artmasına yol açabiliyor.

“ALERJİ VİRÜS DEĞİL, AŞIRI TEPKİDİR”

Prof. Dr. Mahir İğde, alerjik rinitin mikroplar veya virüsler nedeniyle değil, bağışıklık sisteminin zararsız maddelere karşı aşırı tepki göstermesiyle ortaya çıktığını vurguladı.

İğde, bu durumu şöyle açıkladı: “Vücut zararsız bir maddeye, genellikle polen, toz veya evcil hayvan tüyüne aşırı tepki verir ve bu tepki sonucunda histamin salınımı olur. Sonuç olarak burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırma gibi belirtiler ortaya çıkar. Enfeksiyon söz konusu olmadığı için bulaşıcı değildir.”

Nezlenin ise rinovirüs gibi virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirten İğde, belirtilerin genellikle yavaş başladığını, 5 ila 7 gün içinde arttığını ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, yorgunluk gibi bulgularla seyrettiğini söyledi.,

GRİP DAHA CİDDİ SEYREDER

İğde, gribin nezleye göre çok daha ağır seyrettiğini belirterek, “Grip aniden başlar, yüksek ateş, titreme, şiddetli kas ve eklem ağrılarıyla kendini gösterir. Hastalar çoğu zaman yatağa düşecek kadar halsiz hisseder.” dedi.

Gribin ardından halsizlik ve yorgunluk hissinin haftalarca sürebileceğini kaydeden uzman, alerjik rinitte ateşin görülmediğini, burun akıntısının sulu ve berrak olduğunu, göz ve burun kaşıntısının tipik semptomlar arasında yer aldığını belirtti. İğde ayrıca, alerjik rinit belirtilerinin belirli ortamlarda arttığını, ortam değişince azaldığını ve hastalığın mevsimsel döngülerle tekrarlayabileceğini söyledi.

NEZLE VE GRİPTE FARKLI BELİRTİLER

İğde, soğuk algınlığı olarak bilinen nezlede burun akıntısının ilk günlerde sulu, zamanla koyu ve yeşil renge dönüştüğünü belirtti. Nezlede kısa süreli hafif ateş, hafif kas ağrıları ve ara sıra hapşırık görülebilirken; gripte ateş genellikle 38 derecenin üzerinde olur, titreme ve şiddetli kas-eklem ağrıları tabloya eşlik eder. “Burun tıkanıklığına ek olarak ciddi halsizlik ve iş gücü kaybı yaşanabilir.” diyen İğde, bu belirtilerin çoğu zaman hastayı tam anlamıyla yatağa düşürdüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Mahir İğde, soğuk algınlığı gibi görünen belirtilerin bir haftadan uzun sürmesi ve mevsimsel döngü göstermesinin, alerjik rinit olasılığını artırdığını söyledi. Ayrıca, “Yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı, nefes darlığı veya göğüs ağrısı varsa grip veya başka bir enfeksiyon söz konusu olabilir.” ifadelerini kullandı.

Belirtilerin günlük yaşamı, uyku düzenini veya okul ve iş performansını etkilemesi durumunda, mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. İğde, alerji, nezle ve gribin sıkça karıştırıldığını belirterek uyardı: “Alerji, nezle ve grip birbirine benzer semptomlar gösterebilir ancak altta yatan nedenleri tamamen farklıdır. Bu yüzden yanlış ilaç kullanımı ya da ihmaller, hastalığın seyrini olumsuz etkileyebilir. Uzun süren ya da şiddetli belirtiler gösteren hastalarda, doğru tanının konulabilmesi için bir sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir.”