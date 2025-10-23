Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayı için kritik faiz kararını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurul politika faizinde bir indirime gitme kararı aldı.

Banka, politika faizi olarak da bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan aşağı çekti. Bu indirimle birlikte politika faizi yüzde 39,50 seviyesine gerilemiş oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİYLE PARALEL

Merkez Bankası'nın aldığı bu karar, piyasa beklentileriyle uyumlu oldu. Karar öncesinde ekonomistlerin genel beklentisi, bankanın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50 seviyesine çekeceği yönündeydi.

Piyasalarda oluşan yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37.5 seviyesinde bulunuyor.

EYLÜL AYINDA 250 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

Merkez Bankası, bir önceki Para Politikası Kurulu toplantısını eylül ayında gerçekleştirmişti. Eylül ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizinde 250 baz puanlık daha sert bir indirime gidilmiş ve faiz oranı yüzde 40,50'ye çekilmişti.

Ekim ayı kararının ardından piyasaların gözü, TCMB'nin bir sonraki toplantısına çevrildi. Takvime göre, TCMB Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.