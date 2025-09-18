Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
Merkez Bankası, kredi kartı nakit çekim ve KMH faizlerini 25 baz puan düşürdü. Akdi faiz yüzde 4,75’ten 4,50’ye, gecikme faizi yüzde 5,05’ten 4,80’e indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında indirime gitti.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri hesaplama marjları 25 baz puan düşürüldü.
Düzenleme kapsamında, kredi kartı işlemlerinde uygulanan akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye indirildi. Gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e düştü.
Yeni oranların 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağı belirtildi.