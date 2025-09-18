Merkez Bankası'ndan kritik düzenleme: POS komisyonu artık farklı uygulanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı.

Resmî açıklamaya göre, kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.

POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke süresi, banka kartları için 15 gün olarak belirlendi.

POS komisyonları, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak, kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde yeniden belirlendi.

Belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak. Düzenleme 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.