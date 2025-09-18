Safi Arpaguş kimdir? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safî Arpaguş kimdir?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş'un hayatı ve akademik kariyeri merak ediliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Görev süresi dolan Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yerine getirilen Arpaguş, kurumun yeni başkanı oldu.

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Prof. Dr. Safi Arpaguş, Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nin ardından 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1992’de aynı fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 1994’te yüksek lisansını, 2001’de “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2008’de doçent, 2014’te profesör unvanı aldı.

Çalışma alanları arasında İslam Tasavvuf Tarihi, Mevlevilik ve Mesnevî yorumları öne çıkıyor. Bu konularda birçok akademik yayını bulunan Arpaguş, 15 Ekim 2021’de İstanbul İl Müftüsü olarak göreve başlamıştı.

