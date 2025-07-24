Merkez Bankası politika faizini açıkladı! Yeni oran ne kadar oldu?
Son Dakika: Merkez bankası faiz kararını açıkladı!
Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gitti.
Karar, Banka’nın resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
“24 Temmuz 2025 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 300 baz puan indirildi.
Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir.”
Yeni kararın piyasalar üzerindeki etkileri önümüzdeki günlerde netleşecek.