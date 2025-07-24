Merkez Bankası politika faizini açıkladı! Yeni oran ne kadar oldu?

Son Dakika: Merkez bankası faiz kararını açıkladı!

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Merkez Bankası politika faizini açıkladı! Yeni oran ne kadar oldu?
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gitti.

Karar, Banka’nın resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

“24 Temmuz 2025 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 300 baz puan indirildi.
Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirmiştir.”

Yeni kararın piyasalar üzerindeki etkileri önümüzdeki günlerde netleşecek.

A101’e bugün kamp çadırı geldi! İşte 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğuA101’e bugün kamp çadırı geldi! İşte 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğuMarket
FETÖ medyası Furkancılar'a destek çıktı!FETÖ medyası Furkancılar'a destek çıktı!Gündem
O araca kimse güvenmiyor! Tüketici algısı dibe vurduO araca kimse güvenmiyor! Tüketici algısı dibe vurduGündem
Merkez Bankası merkez bankası faiz kararı
Günün Manşetleri
322 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI
KURTULAN YOK
HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI
ESENYURT’TA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Eskişehir’de alevler can aldı!
ORMAN YANGINI RİSKİ BÜYÜYOR
EUROFİGHTER İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI
İstanbul’da huzur operasyonu
VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK ZİYARETİ
“BAHÇELİ ANAYASADAKİ TÜRK TANIMINI TARTIŞMAYA AÇIYOR”
Çok Okunanlar
Araç fiyatları ÖTV düzenlemesiyle değişti Araç fiyatları ÖTV düzenlemesiyle değişti
Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek?
24 Temmuz altın fiyatları açıklandı 24 Temmuz altın fiyatları açıklandı
A101’e bugün kamp çadırı geldi! A101’e bugün kamp çadırı geldi!
Akaryakıt fiyatlarında tablo ne durumda? Akaryakıt fiyatlarında tablo ne durumda?