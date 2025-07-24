O araca kimse güvenmiyor! Tüketici algısı dibe vurdu

ABD’de yapılan son ankete göre, Tesla’ya olan güven sert düşüşte. Şirketin olumsuz algısı rekor seviyeye ulaştı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
O araca kimse güvenmiyor! Tüketici algısı dibe vurdu
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Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, tüketici gözünde büyük bir güven kaybı yaşıyor. Electric Vehicle Intelligence Report’un ABD’de yaptığı son ankete göre, Tesla hakkında olumlu düşünenlerin oranı sadece yüzde 26’da kaldı. Buna karşılık, olumsuz görüş bildirenlerin oranı yüzde 39’a çıktı.

Nisan ayında eksi 7 olan “net olumlu görüş” puanı, Temmuz itibarıyla eksi 13’e geriledi. Şirketin itibarındaki hızlı düşüş dikkat çekerken, güçlü hissiyat taşıyan tüketiciler arasında Tesla’ya karşı duyulan nefretin, sevgiyi geride bıraktığı da vurgulandı.

Anketin “yoğunluk puanı”na göre Tesla, -16 gibi çarpıcı bir değere ulaşmış durumda. Uzmanlar bu tablonun nedenlerinden biri olarak Elon Musk’ın son dönemdeki siyasi açıklamalarına işaret ediyor.

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