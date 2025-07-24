STM'den FPV drone'lara karşı RF başlıklı KARGU: Sahada başarıyla test edildi

FPV DRONE TEHDİTLERİNE KARŞI YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇÖZÜM

STM’den Sahada Oyun Değiştirecek Hamle: RF Arayıcı Başlıklı KARGU Sahada



STM tarafından geliştirilen RF Arayıcı Başlık, milli vurucu İHA KARGU’ya entegre edildi. RF sinyali yayan tüm sistemleri tespit edebilen KARGU, testlerde FPV drone tehditlerine karşı sahada başarıyla test edildi.

Türk savunma sanayiinin yenilikçi gücü STM, yüksek teknoloji çözümleriyle sahada çarpan etkisi yaratacak bir çalışmaya daha imza attı. STM, bir süredir üzerinde çalıştığı RF (Radyo Frekans) Arayıcı Başlık ile donatılmış KARGU platformunu başarıyla test etti. Geliştirilen bu sistem, özellikle son dönemde çatışma sahalarında ciddi tehdit haline gelen FPV drone’lara karşı güçlü bir çözüm sunuyor.

GÜLERYÜZ: FPV DRONE TEHDİTLERİNE KARŞI CAYDIRICI ÇÖZÜM ORTAYA KOYDUK

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sahada oyun değiştirici teknolojilere odaklandıklarını belirterek şunları kaydetti:



“RF Arayıcı Başlık entegreli KARGU, yalnızca bir İHA değil; sahadaki elektromanyetik tehditleri algılayan, hedefi tespit eden ve etkisiz hale getiren bütünleşik bir elektronik harp çözümü olarak STM mühendislerince geliştirildi. STM’nin otonom sistemler ve elektronik harp konusundaki kabiliyetinin bir yansıması olan RF Arayıcı Başlık teknolojimiz, RF sinyali yayan her türlü yayını tespit ederek, maliyeti etkin şekilde hedeflerin imha edilmesini sağlıyor. KARGU’ya entegre ettiğimiz RF modülümüz, harp ortamının kurallarını değiştiren FPV drone tehdidine karşı da etkili bir çözüm olacak. Yaptığımız testlerde, RF Arayıcı Başlıklı KARGU, bir düşman FPV pilotunu harici/dahili antenden yayılan RF sinyalleri ile önce yerini tespit etti ardından operatör kontrolünde dalış yaparak hedefi imha ettiğini gösterdi. Özellikle sahada hızla yayılan FPV drone tehditlerine karşı akıllı, caydırıcı bir çözüm ortaya koyduk. Milyon dolarlarla üretilen düşman hava savunma, elektronik harp sistemlerinin radarlarını da bu yöntemle etkisiz hale getirerek, onların köreltilmesini maliyeti etkin şekilde sağlayabileceğiz.”

IDEF’TE SERGİLENİYOR

Yerli ve milli olarak geliştirilen RF Arayıcı Başlık, mini/mikro sınıf insansız hava araçlarına elektronik harp kabiliyeti kazandırmak üzere tasarlandı. Platformdan bağımsız olarak entegre edilebilen bu sensör takımı, geniş frekans aralığında çalışabiliyor, hedef konumlaması yapabiliyor ve hem GNSS'li hem de GNSS’siz ortamlarda görev icra edebiliyor. Geliştirilebilir yazılım tanımlı radyo (SDR) mimarisi ile operasyonel ihtiyaçlara göre güncellenebilen sistem; FPV kumandaları, düşman hava savunma sistemleri ve elektronik harp kaynakları gibi RF sinyali yayan tüm tehditleri tespit edebiliyor. STM, RF Arayıcı Başlık entegreli KARGU’yu IDEF’te de sergiliyor.



Teknik Özellikler ve Kabiliyetler:



• Görev Menzili: 10 km

• Havada Kalış Süresi: 25 dakika

• 50-500 m irtifada hedef tespiti

• Platformdan bağımsız entegrasyon

• Esnek Yazılım Tanımlı RF Mimari

• Geniş Frekans Aralığında Çalışma

• Hedef frekans taraması

• Dost-düşman RF yayınlarını Tespit Etme

• RF Yayınlarına Otonom Güdüm Kabiliyeti

• Anti-personel Mühimmat



RF Arayıcı Başlık KARGU Videosu için: https://we.tl/t-9yFLXXA1Df



STM Hakkında



Savunma sanayiine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında 34 yıldır hizmet veren STM, bugün sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, komuta kontrol sistemlerinden siber güvenliğe, büyük veri analitiğinden yapay zekâ uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütmektedir.