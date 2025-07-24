FETÖ medyası Furkancılar'a destek çıktı!

Kaçak faaliyet gerekçesiyle binaları mühürlenen Furkan Derneği için FETÖ firarisi Bülent Korucu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
FETÖ medyası Furkancılar'a destek çıktı!
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FETÖ MEDYASI KUYTUL’A SAHİP ÇIKTI

Alparslan Kuytul liderliğindeki Furkancılar'ın, Ankara’da “kaçak faaliyet” gerekçesiyle dernek merkezleri mühürlendi.

Gelişmenin ardından FETÖ firarisi Bülent Korucu’dan tepki geldi.

FETÖ medyasına ait bazı yayın organları, Kuytul’a sahip çıkan içerikler paylaşmaya başladı.

NE OLMUŞTU?

Alparslan Kuytul’un lideri olduğu Furkan cemaatinin Ankara’daki merkezlerine yönelik mühürleme kararı alınmış, Ulus’taki binaları mühürlenmişti.

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