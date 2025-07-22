Furkancıların Ankara’daki merkezi mühürlendi: Polise direndiler, arbede çıktı

Alparslan Kuytul’un lideri olduğu Furkan cemaatinin Ankara’daki merkezlerine yönelik mühürleme kararı alındı. Bunun üzerine sabah saatlerinde görevliler, Ulus’taki binayı mühürlemek için harekete geçti.

Furkan Vakfı üyeleri mühürlemeye karşı çıkarak güvenlik güçlerine saldırdı. Polisin müdahalesi sonrası merkezin mühürleme işlemleri yapıldı.