Doğu Perinçek, Bahçeli’nin ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı Kürt ve Alevi olsun’ sözlerine ilişkin basın açıklaması yapacak

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, bugün (22 Temmuz, Salı) saat 13.00'te MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılarının Kürt ve Alevi olması yönündeki görüşü üzerine bir basın açıklaması yapacak. pic.twitter.com/HTLtyUW8xJ