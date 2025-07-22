Doğu Perinçek, Bahçeli’nin ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı Kürt ve Alevi olsun’ sözlerine ilişkin basın açıklaması yapacak
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanı yardımcılarının Kürt ve Alevi olması gerektiği yönündeki açıklaması üzerine bugün saat 13.00’te basın açıklaması yapacak.
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanı yardımcılarının etnik kimliğine ilişkin açıklamasına yanıt verecek.
Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
“Genel Başkanımız Doğu Perinçek, bugün (22 Temmuz, Salı) saat 13.00'te MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılarının Kürt ve Alevi olması yönündeki görüşü üzerine bir basın açıklaması yapacak.”
Genel Başkanımız Doğu Perinçek, bugün (22 Temmuz, Salı) saat 13.00'te MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılarının Kürt ve Alevi olması yönündeki görüşü üzerine bir basın açıklaması yapacak. pic.twitter.com/HTLtyUW8xJ— Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) July 22, 2025