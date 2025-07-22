ÖSYM’den kritik uyarı: e-Okul düzeltmeleri için son gün 23 Temmuz

ÖSYM, 2025-YKS'ye giren okul birincilerine seslendi. Bilgilerde hata veya eksiklik varsa, 23 Temmuz'a kadar e-Okul üzerinden düzeltilmesi gerekiyor. Süre dolduktan sonra değişiklik yapılamayacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ÖSYM’den kritik uyarı: e-Okul düzeltmeleri için son gün 23 Temmuz
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) katılan okul birincilerine kritik bir hatırlatma yaptı. ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, okul birincisi olan adayların bilgilerinde hata ya da eksiklik varsa, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü mesai bitimine kadar e-Okul üzerinden düzeltmeleri gerektiği belirtildi.

Duyuruya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait okul birinciliği bilgileri, 17 Temmuz itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (ais.osym.gov.tr) aktarıldı.

Bu bilgiler, üniversite yerleştirme işlemlerinde kullanılacak. Ancak ÖSYM, aktarılan bilgilerde hata olması durumunda bu tarihten sonra düzeltme yapılamayacağı uyarısında bulundu.

Adaylar, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden okul birinciliği bilgilerini kontrol edebilecek. Eksik veya hatalı bilgiye sahip adayların düzeltmeleri yalnızca e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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