Pakistan’da muson felaketi: Can kaybı 221’e yükseldi!

Pakistan’da haziran ayı sonunda başlayan ve temmuz ayında da etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları, ülkenin dört bir yanında can ve mal kayıplarına yol açtı. Hayber Pahtunhva, Pencap, Sind ve Belucistan başta olmak üzere birçok bölgede etkili olan yağışlar, büyük çaplı felaketlere neden oldu.

CAN KAYBI 221’E ÇIKTI

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, muson yağışlarının yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 221’e yükseldi. Ayrıca 592 kişi de yaralandı.

Muson felaketinin en ağır bilançosu Pencap eyaletinde yaşandı. Bu bölgede 135 kişi yaşamını yitirdi. Diğer bölgelerdeki can kaybı dağılımı şöyle:

Hayber Pahtunhva: 46 kişi

Sind: 22 kişi

Belucistan: 16 kişi

İslamabad ve Azad Keşmir: 1’er kişi

Güney Asya’da her yıl haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, bölgede büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor. Bu yıl da aynı dönem içinde Pakistan genelinde etkili olan sağanaklar, sel ve toprak kaymalarına yol açarak çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.