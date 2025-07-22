AJet’ten 849 TL’lik ucuz bilet kampanyası! Geçerli tarih ve destinasyonlar açıklandı

AJet, yurt içi seyahat planlarını önceden yapan yolcular için özel bir erken rezervasyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplam 155 bin koltuk, vergiler dahil sadece 849 TL'den satışa çıkarıldı.

İndirimli biletler, 22 Temmuz 2025 saat 10.00’dan itibaren 23 Temmuz 2025 saat 23.59’a kadar AJet’in resmi internet sitesi (ajet.com) ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Kampanya, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlar için geçerli olacak. Ancak indirimli biletler yalnızca tek yön ve direkt uçuşlar için kullanılabilecek.

AJet’in kampanyası, yurt içinde uçuş sağladığı 41 destinasyonu kapsıyor. Yoğun talep nedeniyle sınırlı sayıdaki biletin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.