Merkez Bankası Rezervleri 31 Haftanın Zirvesinde! Toplam Rezerv Miktarı Açıklandı

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Merkez Bankası'ndaki toplam rezerv miktarı, 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre artarak 126 milyar 125 milyon dolara yükseldi ve 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası Rezervleri 31 Haftanın Zirvesinde! Toplam Rezerv Miktarı Açıklandı
Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın rezerv miktarı da böylece belli oldu.

31 Haftanın En Yüksek Seviyesine Çıktı

Buna göre, 13 Ekim'de 83 milyar 307 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 20 Ekim itibarıyla 740 milyon dolar azalışla 82 milyar 567 milyon dolara indi.

Aynı dönemde altın rezervleri 2 milyar 367 milyon dolar artarak 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de belli oldu. Buna göre toplam rezerv miktarı 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 627 milyon dolar artışla 124 milyar 498 milyon dolardan 126 milyar 125 milyon dolara çıkarak 31 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 20 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 27 milyar 667 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faiz Bir Kez Daha ArtırıldıMerkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faiz Bir Kez Daha ArtırıldıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Merkez Bankası # Merkez Bankası rezervleri # tcmb
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar Büyük Yürüyüş İçin Geri Sayım Başladı! Cumhuriyet'in 100.Yılında Herkes Anıtkabir'e! Büyük Yürüyüş İçin Geri Sayım Başladı! Cumhuriyet'in 100.Yılında Herkes Anıtkabir'e! Nohutları Sakın Bir Gün Önceden Bekletmeyin! Nohutları Sakın Bir Gün Önceden Bekletmeyin!