Merkez Bankası Rezervleri 31 Haftanın Zirvesinde! Toplam Rezerv Miktarı Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın rezerv miktarı da böylece belli oldu.

31 Haftanın En Yüksek Seviyesine Çıktı

Buna göre, 13 Ekim'de 83 milyar 307 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 20 Ekim itibarıyla 740 milyon dolar azalışla 82 milyar 567 milyon dolara indi.

Aynı dönemde altın rezervleri 2 milyar 367 milyon dolar artarak 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de belli oldu. Buna göre toplam rezerv miktarı 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 627 milyon dolar artışla 124 milyar 498 milyon dolardan 126 milyar 125 milyon dolara çıkarak 31 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 20 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 27 milyar 667 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.