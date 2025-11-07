Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiriyor.

TAHMİN VE HEDEF NEDEN FARKLI?

Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda yeni bir uygulamaya geçerek, enflasyon tahmini ile yıl sonu enflasyon "ara hedefini" ayrı ayrı açıklamaya başlamıştı. Bu stratejiye göre, 2025 için ara hedef yüzde 24 olarak korunmuş, 2026 için yüzde 16 ve 2027 için yüzde 9 olarak belirlenmişti. Banka, ara hedeflerin olağanüstü bir gelişme olmadıkça güncellenmeyeceğini, revizyonların sadece tahminlerde olacağını duyurmuştu.

Önceki raporda Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini, 2026'da ise enflasyonun yüzde 13-19 aralığında olacağını değerlendirdiklerini belirtmişti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın sunumunda öne çıkan detaylar şöyle:

"Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz" diyen Karahan, 2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon sürecinin son dönemde yavaşladığını ancak atacakları adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu seyretmesini sağlayacaklarını belirtti.

KÜRESEL GELİŞMELER VE İÇ TALEPTE SON DURUM

Karahan, küresel belirsizliklerin tarihsel ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürdüğünü ve küresel dezenflasyon sürecinin bir miktar ivme kaybettiğini ifade etti. Ülkelere göre farklılaşmakla birlikte faiz indirimlerinin sürmesinin beklendiğini de ekledi.

İç piyasaya dönük olarak Karahan, sanayi ve hizmet üretiminin üçüncü çeyrekte yatay seyrettiğini belirtti. "İş gücü piyasası, manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı seyrediyor" diyen Karahan, bileşik iş gücü piyasası endeksinin, sıkılığın düşük seyrettiğini ima ettiğini söyledi.

"Yurt içi talepte ivme kaybı devam ediyor" diyen Karahan, kart kullanım eğiliminden arındırıldığında kart harcamalarının daha düşük seyrettiğini ve üçüncü çeyrekte nispeten yatay kaldığını aktardı.

Son iki ayda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtiklerini belirten Karahan, "Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün devam etmesini bekliyoruz" dedi. "Son 2 ayda enflasyon tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti. Enflasyon gelişmelerinde gıda enflasyonunun etkisi öne çıktı" diyen Karahan, "Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor" tespitinde bulundu.

HİZMET ENFLASYONU VE KİRALAR DİRENÇLİ

Karahan, hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu vurguladı. "Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz" dedi. Eğitim hizmetleri enflasyonunun bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrettiğini, kira enflasyonunun ise öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladığını belirtti.

KREDİ BÜYÜMESİ VE TL MEVDUAT

Sıkı para politikası duruşunu koruduklarını ve bunu makro ihtiyati tedbirler ile likidite yönetimiyle desteklediklerini ifade eden Karahan, kredi büyümesinde TL lehine görünümün devam ettiğini söyledi. "Bireysel kredi büyümesi, kredi kartları kaynaklı yavaşladı. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor" dedi.

Mevduat faizinin seviyesinin, TL’ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ettiğini belirten Karahan, "Türk lirası mevduatın payı, yüzde 60 seviyesinde tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor" dedi. Karahan, "Yabancı para mevduatta son dönemde görülen artış ağırlıklı olarak altın fiyat etkisi kaynaklı" bilgisini de paylaştı.

Başkan Karahan, "Önceki Rapor dönemine kıyasladığımızda, 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz" dedi. Karahan, "Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz" diyerek sunumunu tamamladı.