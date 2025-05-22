Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi: Yüzde 24’te sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ilişkin ikinci enflasyon raporunu İstanbul Finans Merkezi’ndeki yerleşkede düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaştı. Haberler.com'a göre, TCMB Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 olarak korunduğunu, 2026 yılı tahmininin de yüzde 12’de sabit kaldığını açıkladı.

“SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK”

Karahan, sıkı para politikasının etkilerini kademeli olarak almaya devam ettiklerini belirterek, “Önümüzdeki dönemde de kararlı duruşumuzu sürdürerek dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz” dedi.

Karahan, küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin sürdüğünü ve tarife adımlarının küresel enflasyon beklentilerini artırdığını söyledi. İç talepte ivme kaybı yaşansa da talep hâlâ öngörülenin üzerinde seyrediyor. Karahan, sanayi ve hizmet üretimindeki artışa dikkat çekerek, “Talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi ilk çeyrekte zayıfladı” değerlendirmesinde bulundu.

HİZMET ENFLASYONUNDA GERİLEME BAŞLADI

Mal enflasyonundaki düşüşün ardından, hizmet enflasyonunda da yavaşlamanın başladığını belirten Karahan, “Kur etkisinin geçmişe kıyasla daha sınırlı olduğu görülüyor. Emtia fiyatlarındaki gerilemenin dezenflasyonu desteklemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan zirai don olaylarına da değinen Karahan, tüketici enflasyon sepetinde bu durumdan en çok etkilenen 16 ürünün payının yüzde 1,5 seviyesinde olduğunu kaydetti.