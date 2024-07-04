Merkez Bankası'nın rezerv miktarı açıklandı!

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu. Buna göre, toplam rezervler, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın rezerv miktarı açıklandı!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamayla birlikte, bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran'da 88 milyar 495 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 3 milyar 662 milyon dolar azalışla 84 milyar 833 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın rezerv miktarı açıklandı! - Resim : 1

21 Haziran'da 59 milyar 127 milyon dolar olan altın rezervleri de 28 Haziran'da 1 milyar 50 milyon dolar azalışla 58 milyar 77 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan, 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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