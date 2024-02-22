Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı açıklandı!

Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı belli oldu. Yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankanın toplam rezerv miktarı, 719 milyon dolar azaldı. İşte Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı...

Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı açıklandı!
Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte, toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 9 Şubat'ta 86 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 16 Şubat itibarıyla 274 milyon dolar azalışla 86 milyar 92 milyon dolara düştü.

Yine 9 Şubat'ta 48 milyar 561 milyon dolar olan altın rezervleri, 445 milyon dolar azalışla 8 milyar 116 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 719 milyon dolar düşüşle 134 milyar 927 milyon dolardan 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! Faiz oranı sabit tutulduMerkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! Faiz oranı sabit tutulduEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Merkez Bankası # Merkez Bankası rezervleri # son dakika
Çok Okunanlar
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
Putin'den Biden'ın küfürlü ifadelerine yanıt!
Putin'den Biden'ın küfürlü ifadelerine yanıt!
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Öne Çıkanlar ERDOĞAN: "HOROZ DÖVÜŞÜNÜN BİLE ADABI VARDIR" | ULUSAL HABER ERDOĞAN: "HOROZ DÖVÜŞÜNÜN BİLE ADABI VARDIR" | ULUSAL HABER Müjde! Kredi kartı borçlarına af mı geliyor? Müjde! Kredi kartı borçlarına af mı geliyor?