Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı açıklandı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte, toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 9 Şubat'ta 86 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 16 Şubat itibarıyla 274 milyon dolar azalışla 86 milyar 92 milyon dolara düştü.

Yine 9 Şubat'ta 48 milyar 561 milyon dolar olan altın rezervleri, 445 milyon dolar azalışla 8 milyar 116 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 719 milyon dolar düşüşle 134 milyar 927 milyon dolardan 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.