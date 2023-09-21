Mersin’in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı! 130 bin ton zeytin ve 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

Türkiye'de zeytin üretiminin ise yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği Mut'ta, 296 bin dekar zeytin alanında 12 milyon 500 bin kayıtlı, orman işletmesinin diktirdiği, yeni dikilen meyvesiz ve kayıtsız toplam 15 milyon zeytin ağacı bulunuyor.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE ZEYTİN HASADI BAŞLADI!

Orta doğu üzerinden dünyaya zeytinin Mut üzerinden yayıldığını aktaran Mut Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, “Mut, zeytinimizin ve zeytinyağımızın gerek iklimsel avantajıyla kaliteli, natürel, organik üretimin avantajıyla yurt içine ve yurt dışına satımı yapılmaktadır. Fransa’ya, Japonya’ya ve Arap ülkelerine ilçemizden ihracat yapan firmalar bulunmaktadır” dedi.



Yılmaz, zeytin üreticilerini uyararak. “Zeytinde erken hasat yağ kalitesini olumsuz etkilemektedir. Erken hasat ayrıca fiyatın düşmesine neden olmaktadır. Erken hasat yaparak kaliteyi, fiyatı ve rekolteyi düşürmeyelim. Zeytin hasadı yapılırken olgun meyveleri toplayalım. Olgun olmayan meyveleri ise Ekim ayının ilk haftasından sonra yapmaya gayret gösterelim. Bereketli bir zeytin sezonu olmasını temenni ediyorum. Bol kazançlar dilerim” diye konuştu.



Fiyatlardan memnun olan üretici Mustafa Yıldız, “Bu yıl zeytin rekoltesi düşük. 296 bin dekar alanda 130 bin ton zeytin ve 10 bin ton zeytinyağı bekleniyor. En yüksek fiyatı 60 lira en düşük fiyatı ise 10 lira. İnşallah fiyatlar bu şekilde devam eder” dedi.