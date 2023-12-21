Metal İşçileri İçin Ara Bulucu Devrede

Anlaşma sağlanamadı dosya arabulucuya gitti, uzlaşı için ilk görüşme yapıldı.



Türk Metal ile MESS arasında yürütülen metal işkolu grup toplu sözleşmesinde anlaşma sağlanamamıştı. Sendika sosyal haklarla birlikte toplam yüzde 119,05 zam istedi. 2 yılı kapsayan sözleşme teklifinde, yılın ikinci 6 ayı için enflasyon farkı ile yüzde 5, üçüncü 6 ay için yüzde 5, dördüncü 6 ay için de yüzde 5 zam talep edildi.



İşveren ise ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önerdi.



Tarafların anlaşamamasının ardından uzlaşmazlık raporu tutuldu ve dosya arabulucuya gitti. 15 günlük arabulucu süreci de başladı.



İşçi ve işveren arabulucu eşliğinde ilk toplantısını 20 Aralık’ta yaptı. Prof. Dr. Muhittin Astarlı başkanlığındaki ilk toplantıda taraflar görüşlerini, taleplerini ve tekliflerini sundu.



Görüşmelerden henüz uzlaşı çıkmadı. Arabulucu sürecinden de anlaşma çıkmaması halinde Türk Metal Sendikası’nın iş yerlerinde iş yavaşlatma eylemlerine başlaması ve ardından grev kararı alması bekleniyor.