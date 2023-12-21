Meteoroloji Bu 5 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı Verdi!

Meteoroloji bu 5 il için kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Bu illerde yaşayanların olası olumsuz durumlara karşı dikkat etmesi gerekiyor. 15. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta yağış olması beklenmekte olduğunu bildirdi.

Meteoroloji Bu 5 İl İçin Uyarı Verdi

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerinde, yer yer yoğun kar ve karla karışık yağmur şeklinde yağışların olması beklenmekte olduğu belirtildi. Meteoroloji'nin uyarısına göre Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman'da kar yağışı etkili olacak.

Gerçekleşmesi muhtemel kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu kaydedildi.