Milyarlarca liralık vurgun: Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine GİB, düğün salonları ve organizasyon firmalarına yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Yapılan incelemelerde beyan edilen gelirler ile fiilen elde edilen tutarlar arasında büyük farklar olduğu belirlendi.

Yılbaşından bu yana devam eden denetimler kapsamında 474 düğün salonunda toplam 1226 fiili denetim gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra düğün organizasyonlarına yönelik 4 bin 623 mükellef yapay zekâ destekli analiz sürecine tabi tutuldu. Vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri büyük veri analitiği ile incelendi.

GİB’in değerlendirmeleri sonucunda kır düğünü organizatörleri, klasik salon düğünleri ve lüks kokteyl-davet firmaları ayrı ayrı incelendi. Gelir ile beyan arasındaki en yüksek farkın lüks düğün organizasyonu firmalarında olduğu ortaya çıktı.

1600 MÜKELLEF “RİSKLİ” BULUNDU

Analizler sonucunda yaklaşık 1600 mükellef riskli kategorisine alındı. Bu firmalar izaha davet edilerek gerekli açıklamaları yapmaları istendi. Ortaya çıkan bulgular, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunu gözler önüne serdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye karşı kararlılık mesajı vererek, şu ifadeleri kullandı:

“Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Bu tür analizler, sadece gelir tespiti değil, aynı zamanda sektörün bileşenleri arasında görünmeyen ilişki ağlarını da ortaya çıkarıyor.”

GİB’in saha denetimleri ve yapay zekâ destekli analizleri sonucunda, düğün salonları ve lüks düğün organizasyonlarında toplam 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi. Bakanlık, denetimlerin aynı kararlılıkla süreceğini açıkladı