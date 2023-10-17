Motorin Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyat Listesi

Motorine zam geldi. 2 lira 23 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı. Fiyatlar İstanbul'da yine 40 liraya dayandı.

Motorin Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyat Listesi
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Petrol fiyatlarındaki hareketlilik motorine zam olarak yansıdı. Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam yapıldı.

Fiyatlar İstanbul'da yine 40 liraya dayandı. İstanbul'da motorin fiyatı 39 lira 61 kuruş, Ankara'da 40 lira 20 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 37 kuruşa yükseldi.

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 33 lira 64 kuruştan satılıyor.

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