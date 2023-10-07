Motorine İndirim Geldi

Akaryakıta peş peşe gelen zamlar sürücüleri isyan ettirirken motorinden indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı. İstanbul'da motorinin litresi 37 lira 30 kuruştan satılıyor. Hafta içinde benzinin litresine de 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapılmıştı.