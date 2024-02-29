Motorine indirim geliyor! 29 Şubat akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

EPDK YAZI GÖNDERMİŞTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini belirterek, "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadesini kullanmıştı. Yazı sonrası motorin grubunda 1,10 TL, benzin grubunda 76 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 40.37 TL

Motorin litre fiyatı: 41.98 TL

LPG litre fiyatı: 20.44 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40.46 TL

Motorin litre fiyatı: 42.05 TL

LPG litre fiyatı: 20.95 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 41.17 TL

Motorin fiyatı: 42.82 TL

LPG fiyatı: 20.85 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 41.39 TL

Motorin fiyatı: 43.04 TL

LPG fiyatı: 20.52 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.