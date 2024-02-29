Motorine indirim geliyor! 29 Şubat akaryakıt fiyatları...
Üst üste gelen zamlarla birlikte vatandaşalar gözlerini akaryakıta gelecek indirim haberlerine çevirdi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile Akaryakıta indirim var mı sorusu gündeme geldi. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. İşte ayrıntılar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
EPDK YAZI GÖNDERMİŞTİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini belirterek, "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadesini kullanmıştı. Yazı sonrası motorin grubunda 1,10 TL, benzin grubunda 76 kuruş indirim yapılmıştı.
AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
İstanbul Anadolu yakası
- Benzin fiyatı: 40.37 TL
- Motorin litre fiyatı: 41.98 TL
- LPG litre fiyatı: 20.44 TL
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin fiyatı: 40.46 TL
- Motorin litre fiyatı: 42.05 TL
- LPG litre fiyatı: 20.95 TL
ANKARA
- Benzin fiyatı: 41.17 TL
- Motorin fiyatı: 42.82 TL
- LPG fiyatı: 20.85 TL
İZMİR
- Benzin fiyatı: 41.39 TL
- Motorin fiyatı: 43.04 TL
- LPG fiyatı: 20.52 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.