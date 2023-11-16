Motorinin Litre Fiyatına Zam Geldi!

Motorinde indirimin ömrü kısa sürdü. Motorinin litre fiyatı, 1 lira 14 kuruş zamlandı.

Motorinin Litre Fiyatına Zam Geldi!

Petrol fiyatlarındaki dalganlanmayla birlikte, benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor.

Motorine hafta başında yapılan indirimin ardından bu kez zam geldi. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş arttırıldı.

Zamla İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin ortalama litre fiyatı 37,56, Ankara'da 38,14, İzmir'de ise 38,32 lira oldu.

Benzin fiyatlarında ise henüz bir değişikliğe gidilmedi.

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