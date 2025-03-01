Mülk sahipleri dikkat! Süre bugünden itibaren başladı

Vergi mükellefiyeti açısından 2024 yılında belirlenen sınırları aşan mülk sahipleri için gelir vergisi ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Buna göre:

Konut sahipleri için yıllık 33 bin lira,

İş yeri sahipleri için yıllık 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler, beyanname vermek zorunda.

Bu sınırların altında kira geliri olan mülk sahipleri ise beyanname doldurmayacak.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kiracılar, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden "kira bildirim formu" doldurabilecek.

Bu uygulama, mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleri ile kiracıların ödediği tutarların karşılaştırılmasını sağlayarak vergi kaçağını önlemeyi amaçlıyor. Düşük kira bedeli bildiren, yanlış beyan veren veya hiç beyanname sunmayan mülk sahipleri bu sistem sayesinde tespit edilecek.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sitesi olan "gib.gov.tr" üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" ile gelirlerini beyan edebilecek. Alternatif olarak, Dijital Vergi Dairesi’ne giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecekler.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri kira gelirleri için dar mükellef kapsamında vergilendirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri ve yabancı kimlik numarasına sahip kişiler, dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi temin edebilecek.

Beyannameler, "Hazır Beyan" mobil uygulaması ile cep telefonlarından da gönderilebilecek.



2024 yılına ait kira gelirleri için verilecek beyannamelerden doğan gelir vergileri, 2025 yılında iki eşit taksitle ödenecek:

Birinci taksit ve damga vergisinin son ödeme tarihi: 2 Nisan 2025

İkinci taksitin ödeme süresi: 31 Temmuz 2025

Vergiler şu kanallar aracılığıyla ödenebilecek:

Anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları

Banka hesapları ve yurt dışındaki bankalara ait kartlar

Vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri

Beyanname sürecini kaçıran veya eksik beyan veren mükellefler, vergi cezası ile karşı karşıya kalabilir.