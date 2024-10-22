O şehirde ekmek fiyatı düştü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde o bakkal ekmek fiyatını düşürdü. İşletme sahibi Mustafa Balcı bu durumu ekmek dolabının üzerine "Halkı düşündük, fiyatları düşürdük" yazarak duyurdu. Türkiye'de ekonomik krizin etkileri, yurttaşların cebini yakmaya devam ediyor.

Mert Sagit Mert Sagit
O şehirde ekmek fiyatı düştü
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Türkiye'de ekonomik krizin etkileri, yurttaşların cebini yakmaya devam ediyor. Asgari ücretlisinden emekli maaşı ile geçinenine kadar ülkenin büyük bir kısmı geçim sıkıntısı çekiyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde ise esnaf, halka uygun fiyatlı ekmek sunabilmek adına rekabete girdi. Yurt genelinde 10 TL olan 240 gram ekmeği bakın kaç liraya satmaya başladı....

'HALKI DÜŞÜNDÜK FİYATLARI DÜŞÜRDÜK'

İlçede küçük bir bakkal dükkanı olan Mustafa Balcı, halkın ekmeğe ulaşmasını kolaylaştırmak için indirim yaptı. "Halkı düşündük, fiyatları düşürdük" diyen Balcı ekmeği 5 TL'den satmaya başladı.

 İlçedeki diğer fırınlar ve bakkallarda da ekmek uygun fiyata satışa sunuluyor. Her yerde 10 TL olan ekmek ilçe sınırları içerisinde 8 TL’den satılmaya devam ediyor.

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