O şehrin derelerinden altın akıyor! Günde 3 gram altın...

Son dönemde yaygınlaşan akar sularda altın arama işi binlerce kişinin günlük 6 bin lira ve üzerindeki kazancı gözüne kestirmesine neden oldu. Bedava altın haberi altın avcılarının dışında iş bulma sıkıntısı yaşayan birçok kişi tarafından da heyecanla karşılandı. Yatağında altın bulunan dereler sayısız amatör altın arayıcısının o bölgeye yoğunlaşmasına neden oldu.

Altın çıkarılan illerimizi bir yenisi daha eklendi. Bolu sınırları içindeki derelerinde altın kaynadığını duyanlar ise hemen harekete geçti. Bir gün boyunca derede aramaya yapan kişiler ise 1 gram altın bulabiliyor. Dikkatli davrananlar ve bu işte daha tecrübeli olanlar ise 24 saat içinde 3 gram altını cebine koyuyor.

GÜNDE 3 GRAM

Medyatakip'in haberine göre; altın arayıcılığı kentte başlı başına geçin kaynağı olmuş durumda. Yer altı kaynaklarının zengin olduğu bilenen Bolu'da bulunan derelerde altın bulundu. Bolu sınırları içinde akan bu dereler özellikle Seben, Mudurnu ve Göynük ilçelerinde bulunuyor. Altın arama faaliyetlerinin yoğunlaştığı yönünde iddialar yer alırken, kullanılan ekipmanlar dikkat çekti. Dere suyundan altın çıkarmak için ise bir kürek, bir elek ve altın kepçesi sahibi olmak yetiriyor. Vatandaşlar altın aramak için günün erken saatlerinden itibaren mesai veriyor.