Ocak Ayında 6 Bin 505 Lira Yatacak! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için sosyal ve ekonomik destekte bulunmakta. SED yardımları 2024 yılında tekrardan güncellendi ve aileler yeni miktarı beklemekte. İlkokul ortaokul Lise ve yüksek öğretim düzeyindeki öğrenciler için farklı miktarda verilen SED yardımı yeni güncel tutarların netleşti.

2024 Zamlı SED Ödemeleri Ne Kadar?

Memur maaş katsayısının artması ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi aileleri ödenen sosyal yardımlara da zam geldi. Zamlardan SED'de faydalandı. 2024 yeni zamlı SED ödemeleri şöyle:

Okul öncesi için ödeme 3 bin 614 lira,

İlköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 lira,

Ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liraya,

Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 lira.

SED Yardımları Ne Zaman Yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak ayı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Açıklamada, SED ödemelerinin 15 Ocak'ta yatmaya başlayacağı öğrenildi. TC kimlik numarası sonuna göre yapılacak olan ödemeler 31 Ocak tarihine kadar devam edecek.

SED Yardımından Kimler Faydalanabilir?

SED yardımı, çocuklu ailelere verilen bir destektir. Her yardımı alabilmek için hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bununla beraber aynı zamanda okuyan çocuklu ailelere de yardım veriliyor. Çocuklu ailelere SED ödemesi tam bir yıl boyunca PTT ya da Ziraat Bankası IBAN numarası aracılığıyla veriliyor.