Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Bakanlıktan duyuru geldi

406 milyon 577 bin liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Bakanlıktan duyuru geldi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yapılan destekleme ödemesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "406 milyon 577 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, bireysel sulama sistemlerine 187 milyon 735 bin 315 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 117 milyon 717 bin 485 lira, ipek böceği yetiştiriciliğine 100 milyon 449 bin 600 lira, hayvan gen kaynakları çalışmalarına 674 bin 600 lira destek sağlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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