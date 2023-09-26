Öğrencilere 6 Bin TL Destek! Başvurular Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Genç Üniversiteli Desteği" projesi altında, 75 bin üniversite öğrencisine ekonomik destek sağlamak amacıyla 6000 TL'lik eğitim yardımı sunacak.

Not Ortalaması Kaç Olmalı?

Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer aldı.

Öğrenciler Nasıl Başvuru Yapacak?

İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler de “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül’de başlayan başvurular 20 Ekim tarihine sonlanacak.

Genç Üniversiteli Başvuru Genel Şartları Nedir?

• T.C. vatandaşı olmak

• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

• Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

• Ön lisans - Lisans Öğrencileri için üst yaş sınırı 30

• Yüksek Lisans - Doktora Öğrencileri için üst yaş sınırı 40

• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf / Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

• Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden • 2,00 olması

• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

Genç Üniversiteli Hangi Evraklar İsteniyor?

• Sabıka kaydı almadığına dair belge

• Disiplin cezası almadığına dair belge

• Aile Vukuatlı Nüfus kayıt örneği belgesi

• Öğrenci belgesi

• Transkript belgesi

• Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi

• Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

• Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

• Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

• Yurtta veya kirada kaldığına dair belge

• Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge







