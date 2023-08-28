Öğrencilere vergisiz telefon modelleri ve markaları neler?

AK Parti'nin seçim vaadi olan gençlere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar alımında yapılacak vergi kolaylığı ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte vergisiz telefon satışı ile ilgili son detaylar.

VERGİSİZ TELEFONDA SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını ifade etti. Toplantıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirimden yararlanabileceğine işaret etti. Bu konuda bir sonraki kabine toplantısına kadar çalışma yapılmasına ve o çalışmanın değerlendirilmesine karar verildi.

VERGİSİZ TELEFON MARKA VE MODELLERİ

• Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

• OPPO: A15, Reno 5 Lite,

• Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

• Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

• TCL: 20 SE, 20 E, L7,

• Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

• Tecno Mobile: Camon 16,

• General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

• Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

• Reeder: S19 Max Pro S

• OMIX: X5