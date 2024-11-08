OSTİM OSB'nin enerjisi düştü

Ekonominin içinde bulunduğu durum üretimi de düşürüyor. Ankara’da üretimin önemli ayaklarından biri olan OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde de yüksek enflasyon nedeniyle oluşan belirsizlikten şikâyet var. OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın Ulusal Kanala yaptığı değerlendirmede üretimin önemine vurgu yaptı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Genel seçimlerle başlayan ekonomik süreç, sanayiciyi zora sokuyor, üretimi baltalıyor.

Ticari kredilerdeki faiz oranı OSTİM’de üretimin önündeki engellerden birini oluşturuyor.

İşsizlik ülke genelinde yüzde 10’larayken OSTİM sanayicisi çalışacak personel bulamıyor.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın enflasyonun belirsizliğe neden olduğunu anlattı.

Aydın, OSTİM sanayicisinin taleplerini açıkladı.

- Sağlıklı, geleceği öngöreceğimiz bir ortam istiyoruz. Üretim yapmak 40 belirsizi bir araya getirip bir sonuç çıkaracağım ve bunun risklerini ben üstleneceğim. Bizim zorluğumuz buradan kaynaklanıyor. Özellikle yöneticilerin üretim yapmanın önemini fark etmesi lazım. Burada çalışanlar için teşvik edilsin. AVM’deki bekçilikten daha iyi bir ortam sağlamak için devletin birşeyler yapmasını istiyoruz. Sanayi üretimi yapanlara uygun şartlarda finansman imkanı sağlanmalı.
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