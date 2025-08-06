ÖTV değişikliği sonrası haksız fark isteyen satıcıya 684 bin lira ceza!

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ÖTV oranlarında yapılan değişiklikten sonra Bakanlığa sözlü ve yazılı çok sayıda şikayet ulaştı. Bu şikayetlerde bazı yetkili satıcıların, ÖTV değişikliğinden önce taşıtın vergileri (ÖTV ve KDV’si) ya da taşıt bedelinin tamamını tahsil etmelerine rağmen, düzenleme sonrasında alıcılardan ek ödeme talep ettikleri bildirildi.

Bakanlık, “Bu tür uygulamalar yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmamakta, piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar vermektedir” açıklamasında bulundu.

HUKUKA AYKIRI UYGULAMAYA 684 BİN LİRALIK CEZA

Bakanlık açıklamasında, bu tür hukuka aykırı uygulamaların önüne geçmek amacıyla tüm düzenleyici adımların gecikmeden ve kararlılıkla atıldığı, gerek görülen durumlarda etkin ve caydırıcı idari yaptırımların uygulandığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı şu ifadelerle uyarıda bulundu: “Bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir.”

Açıklamada, otomotiv sektöründe adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik kararlılığın sürdüğü vurgulandı. Bakanlık, tüketici haklarının korunması, keyfi uygulamaların önlenmesi ve yetkili satıcılara yönelik denetimlerin artırılmasıyla ilgili sürecin sürdüğünü belirtti.