ÖTV’siz araç alımı mı geliyor?

Hurda araç teşviki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine alındı. Teklif, 25 yaşını aşan araçların hurdaya çıkarılmasını ve yerlerine Türkiye'de üretilen, ÖTV’siz araçların alınmasını öngörüyor. Meclis’in kararı beklenirken, eğer yasa kabul edilirse 6 marka ve 12 model bu kapsamda yer alacak.

Mert Sagit Mert Sagit
ÖTV’siz araç alımı mı geliyor?
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Uzun süredir otomobil piyasasında beklenen hurda araç teşviki teklifi, yeniden Meclis’e sunuldu. Teklif, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılmasını ve yeni alınacak araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanmasını öngörüyor.

Yerli üretim şartı ise dikkat çekiyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından sunulan yasada, ÖTV muafiyetinin yalnızca Türkiye'de üretilen araçlar için geçerli olacağı belirtiliyor. Bu düzenleme, yerli otomobil üretiminin teşvik edilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Teklifin detaylarına göre, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması gerekecek ve yeni alınacak araçlar için bir defalığına ÖTV muafiyeti uygulanacak. Ancak, bu muafiyetin geçerli olabilmesi için araçların Türkiye’de üretilmiş olması şartı bulunuyor.

Eğer teklif yasalaşırsa, Türkiye’de üretilen 6 marka ve 12 model bu teşvikten faydalanacak. Henüz hangi modellerin dahil olacağı belli olmasa da, sektörde bu adımın yerli üretimi artırmak için büyük bir fırsat olduğu vurgulanıyor.

Hurda araç teşviki yasalaşıp Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek. Ancak, teklifin ne zaman kabul edileceği ve uygulamaya konulacağı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, bu teşviğin trafiği gençleştireceği, karbon salınımını azaltacağı ve yerli üretimi destekleyeceği yönünde olumlu değerlendirmeler yapıyor. Bu düzenlemenin hem çevreye hem de otomobil sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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