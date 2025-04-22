Peş peşe zam gelmişti: Bir bardak su kaç TL?

Damacana suya gelen zamlar vatandaşın bütçesini zorlarken, çözüm arayan birçok kişi su arıtma sistemlerine yönelmeye başladı. Son güncellemeyle birlikte damacana fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Peş peşe zam gelmişti: Bir bardak su kaç TL?
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Yılın ilk dört ayında üç kez zamlanan 19 litrelik damacana suyun fiyatı bazı markalarda 150 liraya kadar yükseldi. Artan maliyetler nedeniyle bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruşa çıktı. Özellikle ilk kez damacana su alacaklar için depozito bedeli 200 liraya kadar ulaşıyor. Böylece ilk siparişte ödenen toplam tutar ortalama 350 lirayı buluyor.

Plastiği yurt dışından geliyor, fiyatı her geçen gün artıyor

Plastik damacanalar, yurt dışından gelen ham maddeyle üretildiği için maliyetleri doğrudan etkiliyor. Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) yöneticisi Halil Mert, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda damacana suyun fiyatı 100 ile 145 lira arasında değişiyor. İlk siparişte ise 150 ila 200 lira arasında depozito alınıyor. Fiyatlardaki farklılık, markaların lojistik maliyetlerinden kaynaklanıyor” dedi.

Bir bardak su 1,30 TL oldu

Bir damacanadan ortalama 95 bardak su elde edildiğini belirten Mert, “Şu anda damacanadan doldurulan bir bardak su, yaklaşık 1 lira 30 kuruşa denk geliyor. Diğer su alternatiflerine göre hâlâ ekonomik sayılabilir. Son olarak yaklaşık 30 lira civarında bir zam geldi. Ancak bu zamların bayilerle ilgisi yok. Damacanalar fabrikalarda dezenfekte edilip yaklaşık 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Maliyetlerin artması nedeniyle vatandaşlarımızın damacana geri dönüşümüne daha fazla özen göstermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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