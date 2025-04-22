Esenyurt’taki tekel cinayetinde karar çıktı!
İstanbul Esenyurt’ta iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı tekel bayi baskını davasında karar açıklandı. Dört sanık, ikişer kez müebbet ve 11’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanıklar, öldürme kastlarının olmadığını ve kendilerini savunduklarını iddia etti.
Mahkeme heyeti, aynı aileden olan dört tutuklu sanığı, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’a yönelik "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Ayrıca müşteki Yusuf Erzen’e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 11’er yıl hapis cezası verildi.
Tutuksuz yargılanan sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman ise "suçluyu kayırma" suçundan bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi