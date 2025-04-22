Esenyurt’taki tekel cinayetinde karar çıktı!

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanıklar, öldürme kastlarının olmadığını ve kendilerini savunduklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, aynı aileden olan dört tutuklu sanığı, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’a yönelik "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Ayrıca müşteki Yusuf Erzen’e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 11’er yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman ise "suçluyu kayırma" suçundan bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.