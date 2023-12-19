Pirinç Fiyatlarına Yüzde 20 Zam Geldi!

Pirinç fiyatı son 15 günde yüzde 20 arttı. Baldo çeşidin fiyatı ortalama 41 liradan 50 liraya yükseldi.

Pirinç Fiyatlarına Yüzde 20 Zam Geldi!

Gıda fiyatlarındaki artışa pirinç de eklendi. Son 15 günde fiyat artışı pirinç çeşitlerine göre değişmekle beraber yüzde 20’yi buldu.

Baldo çeşidin fiyatı ortalama 41 liradan 50 liraya yükseldi. Bu yıl TMO çeltik kilogram alış fiyatı baldoda 24 lira, Osmancıkta 20 lira ve luna çeşidinde ise 18 lira olarak açıklamıştı.

Zamlı tarifenin yılbaşından sonra raflara yansımaya başlayacağı belirtiyor.

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