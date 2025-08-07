Piyasalar hareketli! 7 Ağustos’ta Dolar ve Euroda yükseliş mi var?

Güne 40,69 TL seviyelerinde başlayan dolar, yatırımcıların ve piyasaların yakın takibinde. Euro/TL kuru ise 47,45 liradan işlem görüyor. Dolar/TL, alışta 40,6187 TL, satışta 40,6978 TL seviyelerinde seyrederken, euro/TL kuru ise 47,4567 TL seviyesinde bulunuyor.

TCMB’nin 6 Ağustos tarihli efektif kur verilerine göre:

Dolar (alış): 40,5648 TL

Dolar (satış): 40,7273 TL

Önceki gün alış: 40,5741 TL

Önceki gün satış: 40,7367 TL

Uluslararası piyasada ise:

Euro/dolar paritesi: 1,1639

Sterlin/dolar paritesi: 1,3343

Dolar/yen paritesi: 147,362

Piyasalardaki oynaklık, iç ve dış yatırımcılar kadar iş dünyası ve tasarruf sahipleri tarafından da yakından takip ediliyor.