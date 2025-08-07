Piyasalar hareketli! 7 Ağustos’ta Dolar ve Euroda yükseliş mi var?

Döviz kurlarındaki hareketlilik 7 Ağustos 2025 sabahı da devam ediyor. Küresel piyasalar, ABD ve Avrupa’daki ekonomik veriler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikalarına odaklanırken; dolar ve euro kurlarında dalgalı seyir sürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Piyasalar hareketli! 7 Ağustos’ta Dolar ve Euroda yükseliş mi var?
Yayınlanma: Güncellenme:

Güne 40,69 TL seviyelerinde başlayan dolar, yatırımcıların ve piyasaların yakın takibinde. Euro/TL kuru ise 47,45 liradan işlem görüyor. Dolar/TL, alışta 40,6187 TL, satışta 40,6978 TL seviyelerinde seyrederken, euro/TL kuru ise 47,4567 TL seviyesinde bulunuyor.

TCMB’nin 6 Ağustos tarihli efektif kur verilerine göre:

Dolar (alış): 40,5648 TL
Dolar (satış): 40,7273 TL
Önceki gün alış: 40,5741 TL
Önceki gün satış: 40,7367 TL

Uluslararası piyasada ise:

Euro/dolar paritesi: 1,1639
Sterlin/dolar paritesi: 1,3343
Dolar/yen paritesi: 147,362

Piyasalardaki oynaklık, iç ve dış yatırımcılar kadar iş dünyası ve tasarruf sahipleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Karayolları 7 Ağustos yol durumu: Bu yollar trafiğe kapalı!Karayolları 7 Ağustos yol durumu: Bu yollar trafiğe kapalı!Yurt
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı: 7 Ağustos il il hava durumuMeteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı: 7 Ağustos il il hava durumuYurt
dolar Euro
Günün Manşetleri
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı
Bu hatalar kene patlamasına yol açabilir!
Et yiyen bakteri Türkiye'de görüldü mü?
Can kaybı 61 bini aştı, açlıktan ölen çocuk sayısı 96
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!
Motorin fiyatlarında sert düşüş! Motorin fiyatlarında sert düşüş!
Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD verileriyle 7 Ağustos son dakika depremleri Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD verileriyle 7 Ağustos son dakika depremleri
Diploması sahte, savunması pişkin Diploması sahte, savunması pişkin