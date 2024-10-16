Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...

BIST 100 endeksi, güne 11,23 puan ve yüzde 0,13 azalışla 8.849,06 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.779,27 puanı, en yüksek 8.963,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 artışla 8.956,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 0,99 ve teknoloji endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 107,64 puan ve yüzde 1,09 kazançla 10.018,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Sabancı Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 674 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 674 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 3 milyon 66 bin 399,50 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,05, bileşik getirisi de yüzde 42,86 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1394 lira, satışta 34,2762 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1779 lira, satışta 34,3148 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 149,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 azalışla 73,4 dolardan işlem görüyor.